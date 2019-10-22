США готові застосувати війська проти Туреччини в разі потреби - Помпео

США готові застосувати війська проти Туреччини в разі потреби - Помпео

Укрінформ
Держсекретар Майкл Помпео не виключив застосування військової сили проти Туреччини, яка розгорнула наступ на півночі Сирії, де мешкають союзні Сполученим Штатам курди.

Про це глава американської дипломатії сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC.

"Ви кажете про економічний вплив, який ми застосовували, - ми неодмінно це застосуємо, так само як і наші дипломатичні повноваження. Це наші переваги. Ми віддаємо перевагу миру перед війною", - зазначив Помпео, коментуючи загострення ситуації внаслідок наступу турецьких військ.

Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати залишають за собою можливість залучити силові важелі.

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"У разі, якщо будуть потрібні військові дії, всі мають знати, що президент Трамп повністю готовий до цього", - підкреслив держсекретар США.

Як повідомляв Укрінформ, після виведення американського контингенту з північної Сирії турецькі війська почали масштабний наступ у цьому регіоні. Операція спрямована проти сирійських курдів, які донедавна були союзниками США в глобальній коаліції боротьби з ІДІЛ.

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