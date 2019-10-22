Військова операція Туреччини у Сирії загрожує європейській безпеці - Туск

Проведення Туреччиною військової операції на північному сході Сирії несе загрозу безпеці Європи.

На цьому наголосив президент Європейської ради Дональд Туск у своєму звіті перед Європарламентом у вівторок у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«По-перше, Європейська рада засудила одноосібні військові дії Туреччини на північному сході Сирії. Жодний не може бути обманутим так званим припиненням вогню. Туреччині треба повністю припинити військові дії, вивести свої збройні сили та дотримуватися міжнародного права. Усі інші дії призведуть до неприйнятної гуманітарної шкоди, перемоги ІДІЛ та серйозної загрози для європейської безпеки», - заявив Туск.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейська рада на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС засудила проведення Туреччиною військової операції у Сирії. Деякі країни увели відносно Анкари збройове ембарго. У вівторок Європарламент у Страсбурзі проведе дебати щодо ситуації у Сирії.