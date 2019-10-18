У Європарламенті вимагають ембарго ЄС на експорт зброї Туреччині

У Європейському парламенті вимагають заборонити експорт зброї до Туреччини на рівні ЄС.

Це питання парламентарії обговорять із високим представником ЄС у закордонних справах Федерікою Могеріні під час запланованих на 23 жовтня у Страсбурзі дебатах, повідомили власному кореспонденту Укрінформу у політичній групі "зелених".

"У середу зранку відбудуться дебати із ухваленням резолюції щодо турецької військової операції на північному сході Сирії та її наслідків. Група "зелених" хоче бачити тверду відповідь з боку ЄС, збройове ембарго ЄС та закликає до негайного виведення турецьких військ", - заявили у групі "зелених".

У Європарламенті також наголосили на відповідальності ЄС відносно сирійських біженців на території Туреччини.

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Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз, інші міжнародні організації та уряди багатьох держав засудили проведення Туреччиною військової операції проти сирійських курдів.

Франція, Німеччина та деякі інші країни ЄС на національному рівні припинили постачання зброї Анкарі.