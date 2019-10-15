Країни ЄС призупинять експорт зброї в Туреччину

Країни ЄС призупинять експорт зброї в Туреччину

Заява
Укрінформ
Країни Європейського Союзу взяли зобов'язання прийняти рішучу позицію на рівні держав стосовно стратегії з експорту зброї до Туреччини.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів держав-членів ЄС за підсумками зустрічі в Люксембурзі

"Країни-члени беруть зобов'язання прийняти рішучу позицію на рівні держав стосовно стратегії з експорту зброї до Туреччини. Відповідна робоча група збереться пізніше на цьому тижні для координація та перегляду позицій країн-членів з цього приводу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, уже декілька країн-членів Євросоюзу ввели ембарго на ввезення зброї до Туреччини на рівні своїх національних урядів: Німеччина, Франція, Фінляндія та Швеція. А ось Угорщина навпаки висловила підтримку діям Анкари.

Окрім цього, країни ЄС також домовились узгодити перелік санкцій проти Туреччини через бурові роботи поблизу узбережжя Кіпру.

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Як відомо, президент Туреччини Ердоган заявив, що не зупинить військову операцію на півночі Сирії навіть попри санкції США і ембарго європейських країн на озброєння. Наступ Туреччини і виведення військ США викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.

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