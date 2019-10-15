Під посольством Туреччини у Києві протестували через вторгнення в Сирію

Під посольством Туреччини у Києві протестували через вторгнення в Сирію

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Укрінформ
Біля посольства Туреччини в Києві у вівторок відбулась акція протесту проти військової операції Туреччини в сирійському Курдистані.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Декілька десятків людей прийшли під будівлю посольства, щоб висловити незгоду з діями Туреччини, в тому числі – представники курдської діаспори", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протестувальники принесли плакати, на яких вказали на “мовчазну згоду світу” щодо вторгнення в Сирію. Протестувальники розгорнули великий банер із написом: “Ваші злочини не будуть забуті”.

Біля диппредставництва протестувальники також встановили два картонні макети танка, що символізують військову операцію Туреччини в Сирії.

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Із посольства до мітингувальників ніхто не вийшов. Під будівлею дипломатичної установи чергували щонайменше 20 правоохоронців.

Акція пройшла мирно, повідомлень про правопорушення немає.

Як повідомлялося, 11 жовтня під стіни турецького посольства в Києві прийшли мітингувальники, щоб висловити незгоду із військовим наступом Туреччини проти курдів на півночі Сирії. Поліція повідомила, що під час заходу “до однієї з учасниць підійшли невідомі, вирвали з рук плакат та спричинили їй тілесні ушкодження”. Посольство Туреччини в Україні пізніше висловило жаль через інцидент.

Фото: Олена Худякова

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