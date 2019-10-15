Британія також "заморожує" продаж зброї Туреччині

Уряд Великої Британії припиняє продаж зброї Туреччині через військову операцію в Сирії.

Про це повідомив британський міністр МЗС Домінік Рааб, передає Sky News.

“Уряд Великої Британії дуже відповідально ставиться до контролю за експортом зброї, і ми будемо дуже уважно й безперервно здійснювати спостереження за експортом зброї до Туреччини. Саме тому, більше не видаватимуться дозволи на експорт до Туреччини товарів, які можуть бути використані у військовій операції в Сирії”, - сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп і Рада ЄС із закордонних справ закликали Туреччину зупинити односторонню військову операцію, яку Анкара розпочала у Сирії, та вивести війська з цієї країни.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина розпочала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії, зокрема, уряди Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення постачання зброї Анкарі.