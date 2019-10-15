Цивільному населенню у Сирії потрібен захист — генсек Ради Європи

У Раді Європи занепокоєні гуманітарною ситуацією у Сирії через проведення Туреччиною військової операції.

Про це заявила генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич після зустрічі з міністром юстиції Туреччини у вівторок у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сирія не є членом Ради Європи. Однак з нашої позиції занепокоєння викликає гуманітарна ситуація у Сирії, особливо, що стосується питання мігрантів», - заявила Пейчинович-Бурич.

Вона наголосила, що цивільне населення у Сирії повинно бути захищено.

Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення постачання зброї Анкарі.