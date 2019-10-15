Туреччина не піде із Сирії, поки не “настане мир” - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що операція «Джерело миру» триватиме до тих пір, поки на півночі Сирії не «настане мир».

Про це він сказав на VII саміті лідерів Ради співробітництва тюркомовних держав (Тюркська рада) в Баку, повідомляє Анадолу.

«Операція «Джерело миру» триватиме до досягнення поставленої мети - миру на півночі Сирії», - підкреслив Ердоган, зазначивши, що Туреччина очікує від дружніх країн активної підтримки політики Анкари.

За його словами, «антитерористична операція» в сирійських районах на схід від річки Євфрат успішно триває.

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«Всі сирійські райони від Мюнбіча і до кордону з Іраком стануть найближчим часом частиною зони безпеки. На першому етапі буде забезпечено добровільне повернення на батьківщину мільйона сирійських біженців, а далі - ще двох мільйонів», - сказав президент Туреччини.

Як повідомлялося, Туреччина почала наступ на територію, яка утримується курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести тільки до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини і Франції 12 жовтня заявили про припинення поставок зброї Анкарі.

15 жовтня Трамп своїм указом ввів санкції проти Міноборони і Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни - через масштабну військову операцію на півночі Сирії.

Фото: АА