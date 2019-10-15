Туреччина не піде із Сирії, поки не “настане мир” - Ердоган
Про це він сказав на VII саміті лідерів Ради співробітництва тюркомовних держав (Тюркська рада) в Баку, повідомляє Анадолу.
«Операція «Джерело миру» триватиме до досягнення поставленої мети - миру на півночі Сирії», - підкреслив Ердоган, зазначивши, що Туреччина очікує від дружніх країн активної підтримки політики Анкари.
За його словами, «антитерористична операція» в сирійських районах на схід від річки Євфрат успішно триває.
«Всі сирійські райони від Мюнбіча і до кордону з Іраком стануть найближчим часом частиною зони безпеки. На першому етапі буде забезпечено добровільне повернення на батьківщину мільйона сирійських біженців, а далі - ще двох мільйонів», - сказав президент Туреччини.
Як повідомлялося, Туреччина почала наступ на територію, яка утримується курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.
Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести тільки до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.
У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини і Франції 12 жовтня заявили про припинення поставок зброї Анкарі.
15 жовтня Трамп своїм указом ввів санкції проти Міноборони і Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни - через масштабну військову операцію на півночі Сирії.
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