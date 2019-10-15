США планують вивезти з Туреччини свою ядерну зброю

Представники Державного департаменту і міністерства енергетики США обговорювали можливість вивезення близько 50 одиниць тактичної ядерної зброї з американської авіабази Інджирлік у Туреччині.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

«Представники Держдепартаменту та міністерства енергетики негласно переглядали плани вивезення приблизно 50 одиниць тактичної ядерної зброї, які США тривалий час зберігали під американським контролем на авіабазі Інджирлік у Туреччині, приблизно за 250 миль від сирійського кордону», - йдеться у повідомленні.

Ця зброя, за словами одного з високопосадовців, фактично опинилася в заручниках у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - її вивезення з авіабази де-факто буде кінцем американо-турецького співробітництва.

"Я думаю це вперше, коли країна з ядерною зброєю США буквально обстрілювала артилерією американські сили", - заявив минулого тижня Джеффрі Льюїс з некомерційної організації James Martin Center, що вивчає питання нерозповсюдження.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федерика Могерині закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення постачання зброї Анкарі.

Рада ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулося в понеділок у Люксембурзі, закликала Туреччину зупинити односторонню військову операцію в Сирії та вивести свої війська з цієї країни.

15 жовтня президент США Дональд Трамп своїм указом увів санкції проти міноборони та міненергетики Туреччини, а також проти трьох посадовців цієї країни - через масштабну військову операцію на півночі Сирії.