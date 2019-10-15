Трамп під час телефонної розмови закликав Ердогана припинити вогонь у Сирії – Пенс

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом закликав його домовитись про припинення вогню у Сирії.

Про це заявив віце-президент Майк Пенс журналістам, повідомляє The Hill.

"Президент США закликав президента Туреччини припинити вторгнення (на територію Сирії – ред.), оголосити негайне припинення вогню і розпочати переговори з курдськими силами в Сирії", - сказав Пенс.

За його словами, Трамп "дуже наполягав" з приводу цього і був впевнений, що після цієї розмови з Ердоганом може бути досягнуто припинення вогню.

"Сполучені Штати Америки не дали зеленого світла Туреччині для вторгнення в Сирію… Президент був дуже чітким з цього приводу і підтвердив це сьогодні президенту Ердогану ", - заявив Пенс.

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Він також розповів, що у телефонній розмові з турецьким президентом Трамп отримав "тверде зобов'язання", що Анкара не буде нападати на сирійське місто Кобани, де проживає значна кількість курдів.

Пенс заявив, що очолить делегацію до Туреччини в найближчі дні, щоб допомогти досягти врегулювання між Анкарою та курдськими силами.

Як повідомлялося, 15 жовтня Трамп своїм указом ввів санкції проти міноборони та міненергетики Туреччини, а також трьох посадовців цієї країни - через масштабну військову операцію на півночі Сирії.

Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення постачання зброї Анкарі.