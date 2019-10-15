Трамп запровадив санкції проти Туреччини за наступ у Сирії

Президент США своїм указом ввів санкції проти міноборони та міненергетики Туреччини, а також трьох посадовців цієї країни - через масштабну військову операцію на півночі Сирії.

Про це офіційно повідомив державний секретар США Майкл Помпео, передає власний кореспондент Укрінформу.

"У п'ятницю США заявили про намір зреагувати на односторонній військовий наступ Туреччини на північному сході Сирії. Президент Дональд Трамп підписав указ, аби змусити Туреччину припинити цей наступ", - заявив очільник Держдепартаменту.

Він уточнив, що глава Білого дому наділяє мінфін і Держдеп повноваженнями "розглядати та запроваджувати санкції проти осіб, суб'єктів чи урядовців Туреччини, причетних до дій, що загрожують цивільним особам або призводять до подальшого погіршення миру, безпеки й стабільності на північному сході Сирії".

За словами Помпео, відповідно до указу під санкції вже потрапили "троє високопосадовців Туреччини, а також міністерство енергетики та міністерство оборони".

Держсекретар підкреслив, що дії Анкари помітно підривають кампанію проти ІДІЛ, загрожують цивільному населенню й безпеці регіону. Якщо турецька операція триватиме, це посилить гуманітарну кризу та може мати катастрофічні наслідки.

Читайте також: Рада ЄС закликає Туреччину зупинити військову операцію в Сирії

"Аби уникнути подальших санкцій, як передбачає цей указ, Туреччина повинна негайно припинити односторонній наступ та повернутися до діалогу зі США щодо безпеки на північному сході Сирії", - додав Помпео.