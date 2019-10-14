Рада ЄС закликає Туреччину зупинити військову операцію в Сирії

Рада ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулося в понеділок у Люксембурзі, закликала Туреччину зупинити односторонню військову операцію, яку ця країна розпочала у Сирії, та вивести власні війська з цієї країни.

Текст відповідної резолюції Ради ЄС оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Євросоюз засуджує військові дії Туреччини, які серйозно підривають стабільність та безпеку усього регіону, спричиняють ще більше страждань для цивільного населення та появи нових переміщених осіб, обмежує доступ до регіону для гуманітарної допомоги. Такі дії ще більше ускладнюють політичний процес мирного врегулювання у Сирії під егідою ООН», - йдеться у документі. Це також підриває зусилля міжнародної коаліції у боротьбі проти Ісламської держави (Da’esh), яка залишається загрозою для Європейської безпеки, для Туреччини, для регіональної та міжнародної безпеки», - йдеться у резолюції.

Євросоюз підтвердив відданість єдності, суверенітету та територіальній цілісності Сирії та процесам врегулювання відповідно до резолюцій РБ ООН 2254 та Женевського Коммюніке від 2012 року.

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Водночас Євросоюз наголосив, що Туреччина залишається важливим партнером та важливим гравцем у врегулюванні навколо Сирії. При цьому, як йдеться у документі, Туреччина має вирішувати власні занепокоєння у сфері безпеки в регіоні виключно політичними та дипломатичними засобами.

Євросоюз підтвердив, що не буде надавати допомогу із стабілізації або розвитку в регіонах, де права місцевого населення ігноруються або порушуються.

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Як повідомляв Укрінформ, Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення постачання зброї Анкарі.

Фото: АА