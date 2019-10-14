Сирійські війська Асада йдуть на допомогу курдам

Сирійські урядові збройні сили почали просування на північ країни для спільного з курдськими формуваннями стримування турецького наступу.

Про це інформує BBC.

"Сирійські урядові сили почали просуватися на північ країни, за лічені години після того, як уряд Асада погодився допомогти курдським силам, що воюють з Туреччиною", - йдеться у повідомленні. Угода відбулася після того, як США, головний союзник курдів, заявили, що виведуть свої війська з півночі Сирії. Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії минулого тижня, маючи на меті витіснити курдські сили з прикордонного регіону.

Райони, що знаходяться під контролем сирійських демократичних сил (SDF) під керівництвом курдів, у минулі вихідні зазнали сильних обстрілів, а протурецькі бойовики захопили два ключових прикордонних міста. З обох сторін вже загинули десятки мирних жителів та військових.

Адміністрація курдів на півночі Сирії оголосила, що у неділю досягла домовленості про розміщення урядової сирійської армії вздовж прикордонного району, контрольованого курдськими силами для стримання турецької агресії. Курди наполягають на тому, що вони будуть й надалі тримати політичну владу та підтримувати порядок у цій місцевості.

Читайте також: Курди та армія Асада разом протистоятимуть експансії Туреччини

Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії.

Операцію розкритикувала низка країн та міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію у Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.