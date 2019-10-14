Курди та армія Асада разом протистоятимуть експансії Туреччини

Сирійські демократичні сили, які переважно складаються з курдів, повідомили про те, що їм вдалося досягти домовленості з Дамаском, в рамках якої урядові збройні сили розмістяться вздовж кордону з Туреччиною.

Про це повідомляє BBC.

Представники демсил наголошують, що розміщення армії вздовж турецько-сирійського кордону має підтримати їх, у боротьбі з "агресією турецької армії та її найманців".

Курди очікують від Дамаска захисту кордонів країни та захисту суверенітету Сирії.

До порозуміння СДС й Дамаск дійшли після рішення Вашингтона евакуювати 1000 американських військових із контрольованих курдами територій Сирії. Про цьому дії США курди називають "ударом у спину".

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Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент заявив, що мета Анкари — запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення постачання зброї Анкарі.