У Пентагоні підтвердили виведення військ з Півночі Сирії

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що американські військові в Сирії виявилися затиснуті між турецькими військами, які проводять операцію проти курдських формувань, і сирійською армією.

Про це він заявив в ефірі Fox News.

Туреччина просунулася далі в Сирію, нападаючи на курдів і мирних жителів в той час як США покидають курдських союзників, щоб боротися за себе, відзначає видання.

Ситуацію глава Пентагону назвав "жахливою".

При цьому Еспер зазначив, що США "не підписувалися" воювати з Туреччиною заради захисту сирійських курдів. Також він визнав, що у Вашингтона немає достатньо сил в регіоні, щоб зупинити наступ турецьких військ.

Еспер підтвердив, що приблизно тисяча військовослужбовців буде виведена з півночі країни. Офіційний представник США заявив Fox News, що сили не залишать країну в цілому, але будуть рухатися на південь.

Він також нагадав, що бойові дії "мають коріння в конфлікті, який налічує 200 років", - ця думка була висловлена самим Трампом у неділю.

Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент заявив, що мета Анкари — запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряду Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення постачання зброї Анкарі.