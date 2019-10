Трамп заявив, що Штати готують "потужні" санкції проти Туреччини

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

"Працюю з сенатором Ліндсі Гремом і багатьма членами Конгресу, включаючи демократів, над тим, щоб ввести потужні санкції проти Туреччини. Мінфін готовий, додаткові закони можуть бути розроблені", - написав американський президент у неділю, 13 жовтня.

Трамп також повідомив про консенсус щодо необхідності введення обмежувальних заходів стосовно Туреччини.

"Туреччина просила не робити цього", - додав він.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!