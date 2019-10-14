Трамп заявив, що Штати готують "потужні" санкції проти Туреччини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Конгрес і Міністерство фінансів Сполучених Штатів працюють над пакетом санкцій проти Туреччини у відповідь на вторгнення до Сирії.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

"Працюю з сенатором Ліндсі Гремом і багатьма членами Конгресу, включаючи демократів, над тим, щоб ввести потужні санкції проти Туреччини. Мінфін готовий, додаткові закони можуть бути розроблені", - написав американський президент у неділю, 13 жовтня.

Трамп також повідомив про консенсус щодо необхідності введення обмежувальних заходів стосовно Туреччини.

"Туреччина просила не робити цього", - додав він.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

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Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент заявив, що мета Анкари — запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряду Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення постачання зброї Анкарі.