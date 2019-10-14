Ердоган запевнив, що Туреччина не претендує на землі Сирії

Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності Сирії і не претендує на її землі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, коментуючи хід операції «Джерело миру», проведеної турецькою армією на схід від річки Євфрат у Сирії, передає "Анадолу".

"Ми не претендуємо на землі Сирії. Ми перешкоджаємо тим, хто хоче розділити і розчленувати Сирію", - заявив глава турецької держави.

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Ердоган також спростував твердження про втечу полонених бойовиків ІДІЛ в зоні проведення операції. "Це дезінформація, спрямована на провокування США, Заходу", - зазначив турецький лідер.

Він зазначив також, що президенти Туреччини та РФ "упродовж 24 годин" контактують у зв'язку з ситуацією в Сирії, консультуюся у разі виникнення будь-яких проблем.

"Необхідні кроки ми також робимо разом", - додав Ердоган.

Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент заявив, що мета Анкари — запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряду Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення постачання зброї Анкарі.