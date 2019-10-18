Європейська Рада закликає Туреччину вивести війська із Сирії

Європейська Рада, засідання якої відбувається у Брюсселі, на вищому рівні оприлюднила резолюцію, в якій підтримала рішення Ради міністрів ЄС від 14 жовтня 2019 року щодо ситуації в Північній Сирії.

Відповідний документ пізно вночі був оприлюднений на сайті Європейської Ради.

"Євросоюз засуджує одноосібні військові дії Туреччини на північному сході Сирії, які спричинили неприйнятні людські страждання, підривають боротьбу проти Ісламської держави (Daʼesh) та створюють великі загрози для Європейської безпеки. Європейська Рада врахувала вечірнє оголошення США і Туреччини про паузу у всіх військових операціях. Вона знову закликає Туреччину завершити військові дії, вивести власні сили та поважати міжнародне гуманітарне право. Відповідно до рішення Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року, вона (Європейська Рада) нагадує, що країни-члени вирішили зупинити видання ліцензій на експорт зброї до Туреччини", - йдеться у документі.

При цьому, Європейський Союз підтвердив, що продовжує докладати зусиль для ефективного вирішення серйозної гуманітарної кризи та кризи біженців, відповідно до потреб, що виникають, зокрема, шляхом підтримки країн-членів, які стикаються з найбільш серйозними викликами, що пов’язані із міграційними потоками у східному Середземномор’ї.

У резолюції Європейська Рада підтвердила, що продовжує тримати цю справу у центрі уваги.

Як вже повідомлялося, 9 жовтня Туреччина почала наступ на територію Сирії, яка утримується курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари — запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини, а також утворити на території цієї країни "зону безпеки", куди планувалося перемістити значну частину з більш ніж 3,5 мільйона сирійських біженців, які нині знаходяться на території Туреччини.

Одноосібні дії Туреччини в Сирії викликали негативну реакцію міжнародної співтовариства, зокрема, з боку США і Євросоюзу, який зауважив, що військова операція в Сирії підриває безпеку та веде до нової гуманітарної катастрофи у цьому регіоні.