В МЗС Туреччини підтвердили, що призупиняють операцію

В МЗС Туреччини підтвердили, що призупиняють операцію "Джерело миру"

Укрінформ
Домовленість зы Штатами щодо призупинення військових дій в Сирії не є просто тимчасовим припиненням вогню, оскільки Туреччина вже "досягла бажаного результату".

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає "Анадолу".

"Ми призупинимо операцію «Джерело миру» для виведення PKK/YPG упродовж 120 годин, це не припинення вогню", — цитує його заяву турецьке агентство.

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За словами Чавушоглу, приблизно в 30 км від сирійсько-турецького кордону буде створена «зона безпеки» для курдських формувань. Анкара і Вашингтон також домовилися про збір важкого озброєння, що знаходиться в руках у YPG та ліквідацію курдських позицій і укріплень.

Чавушоглу додав, що про повное припинення операції «Джерело миру» "мова може йти тільки після виведення терористичних елементів".

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Як раніше повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився припинити вогонь на півночі Сирії, де турецькі війська пішли в наступ проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати.

Минулого тижня, після розпорядження президента США Дональда Трампа вивести американські війська з півночі Сирії, Туреччина почала масштабний наступ на цей регіон.

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