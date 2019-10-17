В МЗС Туреччини підтвердили, що призупиняють операцію "Джерело миру"

Домовленість зы Штатами щодо призупинення військових дій в Сирії не є просто тимчасовим припиненням вогню, оскільки Туреччина вже "досягла бажаного результату".

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає "Анадолу".

"Ми призупинимо операцію «Джерело миру» для виведення PKK/YPG упродовж 120 годин, це не припинення вогню", — цитує його заяву турецьке агентство.

За словами Чавушоглу, приблизно в 30 км від сирійсько-турецького кордону буде створена «зона безпеки» для курдських формувань. Анкара і Вашингтон також домовилися про збір важкого озброєння, що знаходиться в руках у YPG та ліквідацію курдських позицій і укріплень.

Чавушоглу додав, що про повное припинення операції «Джерело миру» "мова може йти тільки після виведення терористичних елементів".

Як раніше повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився припинити вогонь на півночі Сирії, де турецькі війська пішли в наступ проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати.

Минулого тижня, після розпорядження президента США Дональда Трампа вивести американські війська з півночі Сирії, Туреччина почала масштабний наступ на цей регіон.