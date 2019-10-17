Ердоган погодився припинити вогонь на півночі Сирії – Пенс

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився на введення режиму припинення вогню на півночі Сирії, де турецькі війська пішли в наступ проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати.

Про це заявив у четвер після зустрічі з президентом Туреччини віцепрезидент США Майк Пенс, повідомив телеканал ABC News.

"Туреччина погодилася на припинення вогню на півночі Сирії у протистоянні між її силами, що воюють разом із союзними їм повстанцями, а також сирійськими курдами, яких підтримують США", - наводить телеканал заяву віце-президента Пенса.

Vice Pres. Pence says Turkey will pause military operations "for 120 hours" to "allow for withdrawal of YPG forces from the safe zone." https://t.co/MUuChyD61f pic.twitter.com/VW9Po1s5Kj — ABC News Politics (@ABCPolitics) 17 жовтня 2019 р.

При цьому уточнюється, що сам Ердоган неодноразово відкидав цю ідею. Ще напередодні, коли стало відомо про візит делегації США до Анкари, Ердоган заявляв, що його уряд не буде вести переговори з курдами, яких турецька сторона вважає терористичною організацією.

Минулого тижня, після розпорядження президента США Дональда Трампа вивести американські війська з півночі Сирії, Туреччина почала масштабний наступ на цей регіон.

Фото: AA