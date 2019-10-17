Турецький наступ: у Сирії вже сотні загиблих мирних жителів і 650 поранених

З початку військової операції Туреччини в Сирії минулого тижня загинули 218 мирних жителів і понад 650 осіб поранені, сотні тисяч людей стали біженцями.

Про це заявили в Курдськійї адміністрації на півночі Сирії, повідомляє Israel Hayom.

"В результаті турецького наступу на північному сході Сирії було вбито 218 мирних жителів, в тому числі 18 дітей", - йдеться в повідомленні.

Крім того в результаті бойових дій було поранено більше 650 осіб.

Як зазначає видання, "Лікарі без кордонів" (MSF), які працюють в зонах військових дій по всьому світу, ще у вівторок заявили про рішення призупинити більшу частину своєї діяльності і евакуювати весь свій міжнародний персонал з північно-східної Сирії. "З огляду на численні угруповання, що борються на різних сторонах конфлікту, MSF більше не може гарантувати безпеку наших сирійських і міжнародних співробітників", - заявили в організації.

Так само вчинив і Міжнародний комітет порятунку.

Майже всі іноземні працівники з надання допомоги були евакуйовані через проблеми безпеки, і є побоювання, що місцевий персонал може зіткнутися з репресіями або з боку турецьких сил, що наступають з півночі, або сирійських військ.

Лінія фронту постійно змінюється. Більше 160 тисяч осіб покинули місця проживання у спробі уникнути бойових дій. Багато з них вже були переміщені в результаті попередніх боїв у ході восьмирічної громадянської війни в Сирії.

Як повідомлялося, Туреччина почала наступ на територію, яка утримується курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикували ряд країн і міжнародних організацій. У зв'язку з цим уряду Німеччини і Франції 12 жовтня заявили про припинення поставок зброї Анкарі.

На тлі цих подій 15 жовтня президент США Дональд Трамп своїм указом ввів санкції проти Міноборони і Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни.

Фото: АА