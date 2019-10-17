Трамп: Я не давав Туреччині "зелене світло" на операцію в Сирії

Дональд Трамп вважає, що його країна має дистанціюватися від військової операції Туреччини на півночі Сирії, оскільки це відбувається далеко від кордонів США.

Про це він заявив у Білому домі на спільній прес-конференції з президентом Італії Серджо Матареллою, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Туреччина й Сирія, маймо надію, розберуться в цьому питанні між собою", - зазначив американський президент.

Трамп підкреслив, що Росія, Іран, Сирія й Туреччина "ненавидять ІДІЛ так само, як і ми". Але, за його словами, ці країни перебувають в тій самій частині світу, де ведеться боротьба проти ІДІЛ, а США – більш як за 7 тис. миль звідти.

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Водночас глава Білого дому підкреслив, що не давав "зеленого світла" Туреччині на проведення наступальної операції в Сирії. "Одразу після цієї розмови (з президентом Ердоганом – ред.) я написав листа, дуже потужного листа. Не було ніякого "зеленого світла"… вони воювали там між собою впродовж багатьох років", - заявив президент США.

Як повідомлялося, після виведення американського контингенту з півночі Сирії Туреччина почала масштабну наступальну операцію проти місцевих курдів, які були союзниками США в боротьбі проти ІДІЛ.

Фото: Official White House Photo