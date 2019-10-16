Трамп - про турецький наступ на Сирію: Це не наша проблема

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає проблемою США масштабний наступ Туреччини на півночі Сирії, де зосереджені сирійські курди, донедавна союзники США в боротьбі проти ІДІЛ.

Про це глава Білого дому сказав у середу під час зустрічі з італійським президентом в Овальному кабінеті, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якщо Туреччина наступає на Сирію, це справа Туреччини й Сирії. Це не наша проблема", - заявив американський президент.

Коментуючи ситуацію з курдами, які суттєво допомогли США та міжнародній коаліції у ліквідації ІДІЛ, Трамп зазначив, що вони знають, як воювати. "Вони не ангели. Дивіться, ви маєте поглянути назад, вони воювали на нашому боці. Ми заплатили їм багато грошей, щоби вони воювали з нами", - зауважив Трамп.

Водночас він додав, що не проти, аби Росія долучилася до контролю ситуації в Сирії.

"Якщо Росія хоче долучитися до ситуації в Сирії, це насправді їхня справа", - заявив глава Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, після розпорядження президента США вивести весь збройний контингент США з півночі Сирії Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ, зав'язавши бої із сирійськими курдами. Рішення президента Трампа різко засудили в Конгресі, у тому числі в керівництві Республіканської партії.