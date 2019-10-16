Трамп - про турецький наступ на Сирію: Це не наша проблема
Про це глава Білого дому сказав у середу під час зустрічі з італійським президентом в Овальному кабінеті, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Якщо Туреччина наступає на Сирію, це справа Туреччини й Сирії. Це не наша проблема", - заявив американський президент.
Коментуючи ситуацію з курдами, які суттєво допомогли США та міжнародній коаліції у ліквідації ІДІЛ, Трамп зазначив, що вони знають, як воювати. "Вони не ангели. Дивіться, ви маєте поглянути назад, вони воювали на нашому боці. Ми заплатили їм багато грошей, щоби вони воювали з нами", - зауважив Трамп.
Водночас він додав, що не проти, аби Росія долучилася до контролю ситуації в Сирії.
"Якщо Росія хоче долучитися до ситуації в Сирії, це насправді їхня справа", - заявив глава Білого дому.
Як повідомляв Укрінформ, після розпорядження президента США вивести весь збройний контингент США з півночі Сирії Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ, зав'язавши бої із сирійськими курдами. Рішення президента Трампа різко засудили в Конгресі, у тому числі в керівництві Республіканської партії.