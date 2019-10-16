"Гаряча" Сирія: війська Асада увійшли до Ракки

Війська уряду Сирії увійшли до міста Ракка та почали встановлювати там спостережні пости.

Про це повідомляє агенція FARS.

"Група сирійських військових зайшла до міста Ракка в середу та почала встановлювати спостережні пункти, через шість років після захоплення міста повстанцями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що війська зайшли до міста після того, як уряд Асада уклав угоду з сирійськими курдами щодо спільного стримування наступу турецьких військ, на тлі виведення американського військового контингенту з півночі країни.

Як повідомляв Укрінформ, сирійські урядові збройні сили почали просування на північ країни для спільного з курдськими формуваннями стримування наступу Туреччини.

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Водночас Рада ЄС з закордонних справ, засідання якої відбулося у понеділок у Люксембурзі, закликала Туреччину зупинити односторонню військову операцію в Сирії та вивести свої війська з цієї країни.

Фото: FNA