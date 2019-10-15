Сирійська криза: віцепрезидент США може терміново вирушити до Туреччини

Віцепрезидент США Майкл Пенс найближчим часом може вилетіти до Анкари на переговори у зв'язку з масштабним наступом турецької армії на півночі Сирії.

Про це інформує агентство AFP з посиланням на джерела в адміністрації США.

«Пенс вирушить до Туреччини протягом 24 годин», - зазначається в повідомленні.

#BREAKING Pence to leave for Turkey within 24 hours: US official pic.twitter.com/SyAoBWHE4Z — AFP news agency (@AFP) 15 жовтня 2019 р.

Як повідомлялося, у понеділок Білий дім оголосив, що президент США своїм указом запровадив санкції проти Туреччини. Зокрема, обмеження поширюються на міноборони й міненергетики цієї країни, а на також на кількох посадовців.

Тим часом демократи й республіканці в Конгресі США ведуть переговори про запровадження потужнішого пакета санкцій, ніж оголосив Білий дім.

Ситуація загострилася, коли Трамп розпорядився вивести американські війська з півночі Сирії, де проживає переважно курдське населення, після чого Туреччина розпочала військову операцію в цьому регіоні.