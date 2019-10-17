У Конгресі США визнали недоцільним виведення військ із Сирії

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій негативно оцінила виведення американського військового контингенту з півночі Сирії.

Документ підтримали не тільки демократи, а й більшість депутатів від Республіканської партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У резолюції висловлюється вкрай негативна оцінка рішенню адміністрації США "припинити зусилля, спрямовані на запобігання військовим операціям Туреччини проти сил сирійських курдів на північному сході Сирії".

Крім того, документ вимагає від Білого дому представити чіткий і послідовний план остаточного розгрому терористичного угруповання ІДІЛ.

Резолюцію внесли депутати від обох партій, які очолюють комітет у закордонних справах Палати представників. Її підтримали 354 законодавці, проти висловилися лише 60.

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Як повідомлялося, минулого тижня після телефонної розмови з турецьким лідером Ердоганом президент США віддав наказ вивести американський контингент з півночі Сирії. Відразу після цього Туреччина почала масштабний наступ на сирійських курдів, які впродовж останніх років були союзниками Сполучених Штатів.