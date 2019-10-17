У Конгресі США визнали недоцільним виведення військ із Сирії

У Конгресі США визнали недоцільним виведення військ із Сирії

Укрінформ
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій негативно оцінила виведення американського військового контингенту з півночі Сирії.

Документ підтримали не тільки демократи, а й більшість депутатів від Республіканської партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У резолюції висловлюється вкрай негативна оцінка рішенню адміністрації США "припинити зусилля, спрямовані на запобігання військовим операціям Туреччини проти сил сирійських курдів на північному сході Сирії".

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Крім того, документ вимагає від Білого дому представити чіткий і послідовний план остаточного розгрому терористичного угруповання ІДІЛ.

Резолюцію внесли депутати від обох партій, які очолюють комітет у закордонних справах Палати представників. Її підтримали 354 законодавці, проти висловилися лише 60.

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Як повідомлялося, минулого тижня після телефонної розмови з турецьким лідером Ердоганом президент США віддав наказ вивести американський контингент з півночі Сирії. Відразу після цього Туреччина почала масштабний наступ на сирійських курдів, які впродовж останніх років були союзниками Сполучених Штатів.

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