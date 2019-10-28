На бази у Сирії повернулися пів тисячі американських солдатів — ЗМІ

Понад 500 американських солдатів повернулися до військових баз на півночі Сирії, які вони залишили кілька тижнів тому.

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

“У понеділок понад 500 американських солдатів, із військовим та логістичним обладнанням, повернулися до військових баз на півночі Сирії, які вони залишили кілька тижнів тому”, - йдеться у повідомленні.

За даним Обсерваторії, впродовж останніх кількох днів були помічені літаки та 85 вантажівок, які підвозили військове обладнання.

Як повідомлялося, 9 жовтня Туреччина розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

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Операцію розкритикувала низка країн та міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина та США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії.