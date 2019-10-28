Трамп може оприлюднити відео операції з ліквідації ватажка ІДІЛ

Адміністрація США може оприлюднити частини відеозйомок операції проти ватажка терористичного угруповання "ІДІЛ" у Сирії Абу Бакр аль-Багдаді, ліквідованого під час цього рейду американських спецпризначенців.

Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп у понеділок на авіабазі ВПС США

"Питання полягає в тому, чи я розглядаю можливість оприлюднити відеокадри з рейду? Ми можемо взяти певну частину звідти й оприлюднити", - зауважив Трамп у відповідь на запитання журналістів.

Він уточнив, що думає над цим, підкресливши ще раз, що це цілком можливо.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю президент США виступив із заявою про те, що внаслідок рейду американських військових у сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді. При цьому, глава Білого підкреслив, що під час операції не загинула жодна дитина з 11-ти присутніх на місці події.

Фото: The White House