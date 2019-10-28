В ІДІЛ призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді - ЗМІ

Терористична організація «Ісламська держава» призначила наступника лідера Абу Бакра аль-Багдаді, якого було ліквідовано в Ідлібі під час спецоперації США.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на анонімні джерела в регіональній розвідці.

«Безпосередні операції США в суботу та неділю привели до загибелі лідера групи бойовиків Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді та прессекретаря Абу аль-Хасана аль-Мухаджіра в Сирії, але організація вже призначила наступника», - йдеться у повідомленні.

Наступником Абу Бакр аль-Багдаді став Абдулла Кардаш, також відомий як Хаджі Абдулла аль-Афарі.

Аль-Багдаді призначив його ще в серпні 2019 року, проте ІДІЛ ніколи публічно його не затверджувала. Про Кардаша мало що відомо: він був іракським військовим офіцером, який колись служив під керівництвом Саддама Хусейна.

Як зазначає одне з джерел видання, до моменту загибелі роль аль-Багдаді у якості лідера угруповання вже була символічною: «Він не брав участі ні в операціях, ні в повсякденних справах. Все, що робив Багдаді - це говорив «так» або «ні», не плануючи».

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Як повідомлялося, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спеціальних операцій США здійснили рейд до сирійської провінції Ідліб, внаслідок якого було вбито лідера «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

Фото: Al-Furqan Media