Трамп підтвердив загибель лідера "Ісламської держави"

Бійці підрозділів спецоперацій США здійснили рейд у сирійській провінції Ідліб, внаслідок якого було вбито лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Про заявив у неділю президент США Дональд Трамп, інформує Sky News.

"Минулої ночі терорист номер один у світі був притягнутий до відповідальності", - заявив Трамп.

За його словами, аль-Багдаді вбив себе під час операції, активувавши жилет смертника.

“He was a sick and depraved man, and now he’s gone. Baghdadi was vicious and violent and he died in a vicious and violent way”



US President Donald Trump says the “world is now a much safer place” after the killing of IS leader Abu Bakr al-Baghdadihttps://t.co/yePDgUsGuJ pic.twitter.com/WBB3nUjC4r — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 27 жовтня 2019 р.

Президент заявив, що спецпризначенці США здійснили "зухвалий рейд", що тривав близько двох годин, під час якого було вбито велику кількість поплічників аль-Багдаді.

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Трамп заявив, що в ході операції не загинула жодна дитина з 11 присутніх на місці події.

Сумнозвісний лідер терористичної групи Ісламська держава аль-Багдаді був одним з найрозшукуваніших злочинців у світі, з гонораром за допомогу у пошуках у розмірі 25 мільйонів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, лідера терористичного угрупування ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді було вбито у Сирії в ході спецоперації американських військових.