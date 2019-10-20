Штати перекинуть своїх військових із Сирії до Іраку

Усі військовослужбовці США, які залишають Сирію, будуть передислоковані до західного Іраку, де вони продовжать боротися проти ІДІЛ.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє Algemeiner.

"Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що майже 1000 військовослужбовців, які виходять з північної Сирії, передислокуються до західного Іраку для продовження військової кампанії проти бойовиків “Ісламської держави” та задля допомоги в обороні Іраку", - йдеться у повідомленні.

Водночас міністр оборони додав, що ситуація мінлива, й плани можуть змінитися.

"Нинішній план полягає в тому, щоб американські сили перемістилися до західного Іраку", - сказав Еспер, зазначивши, що кількість військових, про яких йдеться, — близько 1 тисячі.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.

Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилась призупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче зробити так звану зону безпеки.