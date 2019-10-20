Штати перекинуть своїх військових із Сирії до Іраку
Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє Algemeiner.
"Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що майже 1000 військовослужбовців, які виходять з північної Сирії, передислокуються до західного Іраку для продовження військової кампанії проти бойовиків “Ісламської держави” та задля допомоги в обороні Іраку", - йдеться у повідомленні.
Водночас міністр оборони додав, що ситуація мінлива, й плани можуть змінитися.
"Нинішній план полягає в тому, щоб американські сили перемістилися до західного Іраку", - сказав Еспер, зазначивши, що кількість військових, про яких йдеться, — близько 1 тисячі.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.
Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.
Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.
17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилась призупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче зробити так звану зону безпеки.