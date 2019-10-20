Сирійські курди готові відійти від кордону з Туреччиною

Сирійські курди готові відійти із прикордонних з Туреччиною районів за умови дотримання певних умов турецькою стороною.

Про це інформує Al Jazeera з посиланням на заяву одного з лідерів курдських "Сирійських демократичних сил" Редура Халіла.

"Високопоставлений лідер сирійських курдів заявив, що їхні загони відійдуть від прикордонного району відповідно до угоди зі США після того, як Туреччина дозволить евакуювати бійців та мирних жителів із оточеного міста на північному сході Сирії", - йдеться у повідомленні.

Халіл заявив, що евакуація з міста Рас-аль-Айн запланована на неділю, якщо не буде затримок.

Зазначається, що п'ятиденне припинення вогню, досягнуте на переговорах між турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та віцепрезидентом США Майком Пенсом, значною мірою діє уздовж кордону Туреччини з Сирією.

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Згідно з угодою, Туреччина погодилася дати курдським силам 120 годин для відступу від кордону Туреччини з Сирією, щоб дозволити Анкарі сформувати так звану "безпечну зону". Угода не визначає межі запланованого відступу.

Як повідомляв Укрінформ, президент Туреччини погодився припинити вогонь на півночі Сирії, де турецькі війська пішли у наступ проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати.