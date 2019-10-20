Туреччина звинувачує Amnesty в упередженому висвітленні ситуації у Сирії

Туреччина обвинуватила Amnesty International в необґрунтованому висвітленні ситуації в Сирії.

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини.

«Ми повністю відкидаємо необґрунтовані твердження в доповіді Amnesty International по операції «Джерело миру». Ми розглядаємо ці необґрунтовані твердження як частину кампанії проти нашої боротьби із терористичною загрозою, яка походить із Сирії та несе загрозу національній безпеці Туреччини», - вказано в заяві.

МЗС Туреччини також вказує на те, що ЗС Туреччини та підрозділи опозиційної Сирійської національної армії завдають ударів виключно по терористичним об'єктам.

«При плануванні та здійсненні, операції орієнтовані лише на елементи PYD/YPG та укриття, позиції, озброєння, техніку та обладнання, що належать до цих елементів. Вживаються всі необхідні запобіжні заходи для запобігання втратам цивільного населення та цивільної інфраструктури», - наголошує МЗС Туреччини.

Як раніше повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився припинити вогонь на півночі Сирії, де турецькі війська пішли у наступ проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати. Інтенсивність бойових дій після оголошення про припинення вогню, як відзначають спостерігачі, істотно знизилася.

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18 жовтня Сирійська обсерваторія з прав людини Human Rights Watch повідомила, що лише за день від авіаударів турецьких та союзних їм сирійських бойовиків загинули 14 мирних жителів на північному сході Сирії.

За даними Курдської адміністрації на півночі Сирії, з початку військової операції Туреччини в Сирії загинули 218 мирних жителів, в тому числі 18 дітей. Понад 650 осіб поранені, сотні тисяч людей стали біженцями.