Ердоган наступного тижня поговорить з Путіним про Сирію
Термінові переговори Путіна з Ердоганом про подальші кроки в регіоні відбудуться наступного тижня в російському місті Сочі, передає Голос Америки.
Ердоган попередив, що Анкара "реалізує свої власні плани" у разі, якщо йому з Путіним не вдасться домовитися.
Виступаючи на заході в турецькій провінції Кайсері, Ердоган заявив, що Туреччина "зверне голову" курдських бойовиків на півночі Сирії, якщо ті не вийдуть із "зони безпеки" упродовж 120 годин.
Як раніше повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган погодився припинити вогонь на півночі Сирії, де турецькі війська пішли в наступ проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати.
Минулого тижня, після розпорядження президента США Дональда Трампа вивести американські війська з півночі Сирії, Туреччина почала масштабний наступ на цей регіон.