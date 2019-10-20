Ердоган наступного тижня поговорить з Путіним про Сирію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він обговорить розміщення сирійських урядових сил у "зоні безпеки" з російським президентом Володимиром Путіним.

Термінові переговори Путіна з Ердоганом про подальші кроки в регіоні відбудуться наступного тижня в російському місті Сочі, передає Голос Америки.

Ердоган попередив, що Анкара "реалізує свої власні плани" у разі, якщо йому з Путіним не вдасться домовитися.

Виступаючи на заході в турецькій провінції Кайсері, Ердоган заявив, що Туреччина "зверне голову" курдських бойовиків на півночі Сирії, якщо ті не вийдуть із "зони безпеки" упродовж 120 годин.

Читайте також: Через авіаудари Туреччини на півночі Сирії загинули ще 14 цивільних

Як раніше повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган погодився припинити вогонь на півночі Сирії, де турецькі війська пішли в наступ проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати.

Минулого тижня, після розпорядження президента США Дональда Трампа вивести американські війська з півночі Сирії, Туреччина почала масштабний наступ на цей регіон.