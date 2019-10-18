Через авіаудари Туреччини на півночі Сирії загинули ще 14 цивільних

У п'ятницю внаслідок авіаударів турецьких та союзних їм сирійських бойовиків загинуло 14 мирних жителів на північному сході Сирії, на тлі того, як угода про п'ятиденне перемир'я, вже почала зазнавати краху.

Про це повідомляє AFP.

"14 цивільних загинули унаслідок турецьких повітряних ударів та мінометного вогню союзних Анкарі сирійських бойовиків у селі Баб аль-Хейр та навколо нього, повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини Human Rights Watch", - йдеться у повідомленні.

Угода про перемир'я мала на меті забезпечити п'ятиденну паузу для евакуації курдських загонів з прикордонного міста бою Рас-аль-Айн та інших районів, які Туреччина хоче контролювати вздовж власного кордону з Сирією.

Перемир'я має допомогти Туреччині досягти своїх основних цілей без бойових дій, але сирійські союзники Анкари продовжують бойові дії проти курдських озброєних загонів.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився припинити вогонь на півночі Сирії, де турецькі війська пішли у наступ проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати.

Минулого тижня, після розпорядження президента США Дональда Трампа вивести американські війська з півночі Сирії, Туреччина почала масштабний наступ на цей регіон.

Фото: AA