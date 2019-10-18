Трамп порівняв операцію Туреччини у Сирії з дитячими пустощами

Президент США Дональд Трамп порівняв військове протистояння Туреччини з курдськими збройними загонами на північному сході Сирії з бійкою між двома дітлахами.

Про це повідомляє BBC.

"Як двоє дітлахів, які посварилися, ви повинні дозволити їм побитися, а потім розборонити їх", - сказав Трамп на мітингу своїх прихильників у Техасі", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи свою заяву щодо виведення з півночі Сирії американських військових, Трамп сказав, що "Те що я зробив було нетрадиційним рішенням", "Я сказав, що їм (курдам та Туреччині - ред.) доведеться трохи побитися ... Вони билися декілька днів, і це досить кепська ситуація".

Також видання нагадує, що на початку цього тижня Трамп надіслав президенту Туреччину Реджепу Ердогану лист, в якому він порадив турецькому лідеру не бути "дурнем".

Як раніше повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився припинити вогонь на півночі Сирії, де турецькі війська пішли в наступ проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати. Минулого тижня, після розпорядження президента США Дональда Трампа вивести американські війська з півночі Сирії, Туреччина почала масштабний наступ на цей регіон. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає проблемою США масштабний наступ Туреччини на півночі Сирії, де зосереджені сирійські курди, донедавна союзники США в боротьбі проти ІДІЛ.

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За даними Курдської адміністрації на півночі Сирії, з початку військової операції Туреччини в Сирії минулого тижня загинули 218 мирних жителів, в тому числі 18 дітей. Понад 650 осіб поранені, сотні тисяч людей стали біженцями.