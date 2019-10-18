Трамп пообіцяв не вводити додаткових санкцій проти Туреччини

Трамп пообіцяв не вводити додаткових санкцій проти Туреччини

Укрінформ
Сполучені Штати більше не посилюватимуть санкції проти Туреччини, оскільки переговори щодо мирного врегулювання ситуації та встановлення буферної зони на півночі Сирії завершились позитивно.

Про це заявив президент США Дональд Трамп після прибуття на військово-повітряну базу ВМС США в районі міста Форт Ворс, штат Техас, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Санкції вже не є обов'язковими, оскільки Туреччина робить те, що вона робить", - заявив Трамп.

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Він додав, що для того, щоби запроваджувати або припиняти санкції своїм указом, президент США не має отримувати згоду Конгресу.

"Я лише хочу подякувати й привітати президента Ердогана, мого друга. І я задоволений, що проблеми більше немає", - наголосив президент США.

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Нагадаємо: напередодні до Туреччини вилетіла делегація США на чолі з віцепрезидентом Майклом Пенсом з метою досягнення мирного плану щодо розв'язання загострення на півночі Сирії, де турки розгорнули масштабний військовий наступ.

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Раніше США вже наклали низку санкцій на Анкару. У межах обмежень проти Туреччини американський уряд припинив переговори щодо торговельної угоди та підвищив мито на імпорт турецької сталі до 50%.

Адміністрація також запровадила санкції проти трьох чинних турецьких посадовців та проти міністерств оборони, внутрішніх справ та енергетики.

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