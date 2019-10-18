Трамп пообіцяв не вводити додаткових санкцій проти Туреччини
Про це заявив президент США Дональд Трамп після прибуття на військово-повітряну базу ВМС США в районі міста Форт Ворс, штат Техас, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Санкції вже не є обов'язковими, оскільки Туреччина робить те, що вона робить", - заявив Трамп.
Він додав, що для того, щоби запроваджувати або припиняти санкції своїм указом, президент США не має отримувати згоду Конгресу.
"Я лише хочу подякувати й привітати президента Ердогана, мого друга. І я задоволений, що проблеми більше немає", - наголосив президент США.
Нагадаємо: напередодні до Туреччини вилетіла делегація США на чолі з віцепрезидентом Майклом Пенсом з метою досягнення мирного плану щодо розв'язання загострення на півночі Сирії, де турки розгорнули масштабний військовий наступ.
Раніше США вже наклали низку санкцій на Анкару. У межах обмежень проти Туреччини американський уряд припинив переговори щодо торговельної угоди та підвищив мито на імпорт турецької сталі до 50%.
Адміністрація також запровадила санкції проти трьох чинних турецьких посадовців та проти міністерств оборони, внутрішніх справ та енергетики.