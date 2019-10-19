Туреччина і курди звинувачують одне одного в порушенні перемир’я

Туреччина і сирійські курди звинувачують одне одного в порушенні режиму припинення вогню на півночі Сирії.

Про це сказано у заяві Міністерства оборони Туреччини, передає Радіо Свобода.

Турки запевняють, що курдські збройні формування за 36 годин здійснили 14 нападів. Самі ж кажуть, що дотримуються перемир’я.

Зі свого боку, курди звинувачують Туреччину в порушенні перемир’я і продовження наступу на їхні позиції в Рас аль-Айні.

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При цьому інтенсивність бойових дій після оголошення про припинення вогню, як відзначають спостерігачі, істотно нижча.

Як раніше повідомлялось, через авіаудари Туреччини у Сирії 18 жовтня загинули 14 цивільних.