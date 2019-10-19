Туреччина і курди звинувачують одне одного в порушенні перемир’я
Укрінформ
Туреччина і сирійські курди звинувачують одне одного в порушенні режиму припинення вогню на півночі Сирії.
Про це сказано у заяві Міністерства оборони Туреччини, передає Радіо Свобода.
Турки запевняють, що курдські збройні формування за 36 годин здійснили 14 нападів. Самі ж кажуть, що дотримуються перемир’я.
Зі свого боку, курди звинувачують Туреччину в порушенні перемир’я і продовження наступу на їхні позиції в Рас аль-Айні.
При цьому інтенсивність бойових дій після оголошення про припинення вогню, як відзначають спостерігачі, істотно нижча.
Як раніше повідомлялось, через авіаудари Туреччини у Сирії 18 жовтня загинули 14 цивільних.