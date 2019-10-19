В Амстердамі сотні курдів мітингують проти вторгнення Туреччини в Сирію

Сотні курдів влаштували в Амстердамі акцію протесту, вимагаючи негайного припинення військових дій у Сирії.

Про це повідомляє NOS.

“В Амстердамі сотні курдів влаштували акцію проти військової операції Туреччини на півночі Сирії”, - йдеться у повідомленні.

Протестувальники з прапорами та плакатами пройшли центральними вулицями Амстердама.

За порядком тежать правоохоронці. Демонстрація проходить мирно.

Крім того, курди сьогодні вийшли і на вулиці німецького міста Кельн. Тут в акції беруть участь близько п’яти тисяч людей.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина розпочала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

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У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії, зокрема, уряди Великої Британії, Німеччини та Франції заявили про припинення постачання зброї Анкарі.

Фото: NOS