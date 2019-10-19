ВПС Росії атакували Ідліб

ВПС Росії завдали масштабного удару по кількох об'єктах у контрольованій джихадистами сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомляє AMN.

«Російські військово-повітряні сили здійснили сьогодні широкомасштабну атаку на мухафазу Ідліб, спрямовану на кілька об'єктів в цьому утримуваному джихадистами регіоні північної Сирії», - йдеться в повідомленні.

ВПС Росії завдали удару по авіабазі «Тафтаназ», утримуваній джихадистами, яку угруповання «Хайат Тахрір аш-Шам» використовувало в якості одного зі своїх основних командних центрів в Ідлібі.

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Згідно з військовими джерелами, російські військово-повітряні сили завдали більше десяти авіаударів по авіабазі Тафтаназ і її околицях, що призвело до знищення інфраструктури і конвою підкріплення, який повинен був відправитися на фронт війни з сирійською армією.

Фото: AP