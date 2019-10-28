У США розкрили подробиці ліквідації лідера ІДІЛ

Віцепрезидент США Майкл Пенс і міністр оборони Марк Еспер повідомили додаткові деталі операції проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Віце-президент Майк Пенс заявив телеканалу CBS News, що до другої половини четверга США «з великою ймовірністю» припускали, що Багдаді перебуватиме в будівлі в Ідлібі в Сирії, де він і був ліквідований. Він додав, що в суботу вранці США отримали «розвіддані, на підставі яких можна було діяти» і завдяки яким операція стала можливою», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, представник федерального уряду підтвердив «Голосу Америки», що операція проводилася з бази в Іраку.

Своєю чергою Еспер повідомив, що військові мали намір захопити аль-Багдаді живим, але були готові знищити його в разі крайньої потреби.

За словами глави Пентагону спецназівці закликали Багдаді здатися, але він відмовився. «Він спустився під землю, і коли його намагалися доставити назовні, він, як ми вважаємо, привів у дію пояс смертника і вбив себе», – розповів Еспер CNN.

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За його словами, Трамп розглядав кілька варіантів дій, представлених йому військовими вранці в п'ятницю. «Він оцінив їх, поставив кілька гарних питань, обравши той варіант, який давав нам найбільші шанси на успіх і на те, що глава ІД перебуватиме там і буде або захоплений, або убитий», – додав міністр оборони США.

Еспер також розповів, що в ході операції американські військові отримали дві «невеликі» травми, але вже повернулися до виконання службових обов'язків. Трамп раніше повідомив, що була поранена службова собака американських військових.

Як повідомлялося, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спеціальних операцій США здійснили рейд у сирійській провінції Ідліб, унаслідок якого був убитий лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.