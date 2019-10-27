ЗМІ повідомили про ліквідацію лідера ІДІЛ
Укрінформ
Лідер терористичного угрупування ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді вбито в Сирії в ході спецоперації американських військових.
Про це повідомляє Fox News з посиланням на військове джерело і високопоставленого представника адміністрації США.
За словами джерела, "цінний об'єкт з ІДІЛ" був ліквідований військовими силами на чолі з США в сирійській провінції Ідліб. Імовірно, мова йде про аль-Багдаді.
Про ліквідацію лідера ІДІЛ також повідомили Newsweek з посиланням на представника Сухопутних військ США і CNN - теж з посиланням на джерела.