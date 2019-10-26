Пентагон перекидає у Сирію техніку для захисту нафтових родовищ

Пентагон перекидає у Сирію техніку для захисту нафтових родовищ

Укрінформ
Пентагон планує використовувати броньований транспорт для захисту нафтових родовищ у північно-східній Сирії від нападів бойовиків Ісламської держави.

Про це міністр оборони Марк Еспер заявив у п'ятницю на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє Politico.

«Ми зміцнюємо цю позицію. До неї увійдуть деякі механізовані сили», - сказав Еспер, коли його запитали про залишену військову присутність на півночі Сирії.

Еспер не вдавався в подробиці, проте зазначив, що «місія в Сирії залишається тим, з чого почалася місія в Сирії», тобто спрямованою на боротьбу з ІДІЛ.

Як зазначає видання, деякі західні ЗМІ стверджують, що США розгортають танки. Однак під «механізованими силами» американські військові зазвичай мають на увазі як підрозділи, оснащені бойовими машинами Бредлі, так і танками Абрамс. Армійська бригада в Кувейті в свою чергу оснащена обома видами бронетехніки.

Зі слів Еспера також не було ясно, скільки військовослужбовців залишиться на нафтових родовищах або які типи транспортних засобів буде відправлено.

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Таким чином, направлення американських військових означатиме, що плани щодо часткового скорочення американського контингенту в країні частково переглянуто.

Як відомо, 6 жовтня президент США Дональд Трамп вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.

Фото: Getty Imags

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