Пентагон перекидає у Сирію техніку для захисту нафтових родовищ

Пентагон планує використовувати броньований транспорт для захисту нафтових родовищ у північно-східній Сирії від нападів бойовиків Ісламської держави.

Про це міністр оборони Марк Еспер заявив у п'ятницю на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє Politico.

«Ми зміцнюємо цю позицію. До неї увійдуть деякі механізовані сили», - сказав Еспер, коли його запитали про залишену військову присутність на півночі Сирії.

Еспер не вдавався в подробиці, проте зазначив, що «місія в Сирії залишається тим, з чого почалася місія в Сирії», тобто спрямованою на боротьбу з ІДІЛ.

Як зазначає видання, деякі західні ЗМІ стверджують, що США розгортають танки. Однак під «механізованими силами» американські військові зазвичай мають на увазі як підрозділи, оснащені бойовими машинами Бредлі, так і танками Абрамс. Армійська бригада в Кувейті в свою чергу оснащена обома видами бронетехніки.

Зі слів Еспера також не було ясно, скільки військовослужбовців залишиться на нафтових родовищах або які типи транспортних засобів буде відправлено.

Таким чином, направлення американських військових означатиме, що плани щодо часткового скорочення американського контингенту в країні частково переглянуто.

Як відомо, 6 жовтня президент США Дональд Трамп вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.

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