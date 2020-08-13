Меморіальний центр Голокосту передав бібліотекам України понад 800 книжок

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» у співпраці із Українською бібліотечною асоціацією розпочав систематичне розповсюдження книжок по бібліотеках країни.

Про це повідомляється на сайті центру.

“Більше 800 книжок вже були відправлені у 123 бібліотеки різних населених пунктів. Зокрема, книги вже були розповсюджені по бібліотеках Києва, Одеси, Кіровограда, Кропивницького, Чернівців, Львова, Луганська, Тернополя, а також низки сіл та селищ міського типу”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розсилка охопила бібліотеки різних типів – обласні, районні, наукові, університетські, шкільні, сільські.

«Наша мета – забезпечити читачів новими та актуальними виданнями задля підвищення обізнаності про Голокост в Україні та світі і про трагедію Бабиного Яру зокрема», – наголосив директор видавничих проєктів Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Олег Шовенко.

Він також додав, що відчувається нестача подібної літератури на місцях. «Представники бібліотек, звертаючись до нас, озвучували запит на літературу, яка допомогла б у дослідженні теми Голокосту, наголошували, що таких книг у їхніх бібліотеках дуже мало. Вчителі історії просили допомогти з історичною літературою, зокрема, із книгами про Другу світову, оскільки часто їх доводиться купувати за власні кошти», – розповідає Шовенко.

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Для розсилки Меморіальний центр «Бабин Яр» запропонував 7 книг, видання яких підтримав Меморіал: нещодавно видана вперше українською мовою «Чорна книга» Іллі Еренбурга та Василя Гроссмана, «Геноцид: вступ до глобальної історії» Адама Джонса, «Ми хотіли жити» Бориса Забарка, «Маус. Сповідь уцілілого» Арта Шпігельмана, «Щоденник Анни Франк. Графічна адаптація» Арі Фолмана та Давида Полонського, Каталог пам’ятників жертвам Геноциду в Україні (видання Меморіального центру Голокосту). Також для розсилки була запропонована книга Тімоті Снайдера «Чорна земля».

Майже всі бібліотеки висловили бажання отримати усі представлені їм видання.

Книги були відправлені на місця Укрпоштою. Розсилка робилася у співпраці з бібліотечної асоціацією, тому обов’язковою умовою для бібліотеки, яка хотіла отримати набір книг, було членство у ній.

Фото: babynyar.org