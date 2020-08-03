Вийшла друком книга про українських в'язнів нацистського концтабору «Маутгаузен»

Книга «В'язні з України в концтаборі «Маутгаузен»: історія та пам'ять» побачила світ за підтримки Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на вебсторінці УІНП.

Як зазначається, «це найґрунтовніше дослідження присвячене українським в'язням одного з найстрашніших нацистських концтаборів».

«Надзвичайна книга, яка повертає пам'ять про понад 20 тисяч вихідців з України в цьому таборі: їхнє життя і побут, стратегії виживання і спротив, повстання радянських офіцерів і «Мюльфіртельське полювання на зайців» і багато іншого», — розповів начальник наукового управління Українського інститут національної пам'яті Ярослав Файзулін.

Упорядниками видання стали докторантка Інституту сучасної історії Віденського університету Руслана Берндл, австрійський історик, автор двох монографій про «Маутгаузен» доктор Маттіас Кальтенбруннер та кандидатка історичних наук, співробітниця Інституту історії НАН Тетяна Пастушенко.

У книзі представлені результати дослідження архівних матеріалів, які розкривають тему перебування в цьому концтаборі понад 20 тисяч чоловіків та жінок з України.

Дослідження Маттіаса Кальтенбруннера присвячене унікальному випадку – повстанню радянських офіцерів у 20-му блоці «Маутгаузена», їх втечі та повоєнній історії формування оповіді про ці події тими, хто вижив. У книзі використані фотографії з Федерального архіву в Берліні.

Основний зміст складають інтерв’ю з колишніми в’язнями, записані спеціально для цього видання, а також під час різних дослідницьких проєктів, зокрема з архіву Меморіального музею концтабору «Маутгаузен», Архіву усної історії «Та сторона» Міжнародного товариства «Меморіал» (Москва). Публікуються також біографії радянських військовополонених, які реконструювали їх рідні. Книга розрахована на широке коло читачів.

Книга вийшла друком завдяки співпраці Українського інституту національної пам'яті, Інституту історії України НАН України, Посольства України в Республіці Австрія, а також за підтримки Міжнародного комітету колишніх в’язнів концтабору «Маутгаузен», Української організації борців антифашистського опору та Національного меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва».

Як зазначається, інформація про офіційну презентацію книги з'явиться незабаром.

Ознайомитись з електронною версією видання можна за посиланням.

Фото: Український інститут національної пам'яті