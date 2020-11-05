Боротьба з тероризмом: Макрон заявляє, що ЄС посилює захист кордонів

Євросоюз посилить заходи із контролю своїх зовнішніх кордонів у рамках боротьби з тероризмом.

Про це заявив 5 листопада президент Франції Еммануель Макрон, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Терористична діяльність керується людьми, які використовують для цього міграційні потоки», - сказав Макрон.

EN DIRECT | Lutte contre le terrorisme et renforcement du contrôle aux frontières : écoutez la déclaration du Président @EmmanuelMacron depuis les Pyrénées-Orientales.https://t.co/aGb27XGM2T — Élysée (@Elysee) November 5, 2020

Президент Франції повідомив про збільшення удвічі – до 4,8 тис. - кількості поліцейських і митників на зовнішніх кордонах Євросоюзу та Шенгенської зони, які мають посилити боротьбу з нелегальною міграцією.

Макрон також поінформував, що лідери ЄС на засіданні Європейської ради у грудні обговорять питання про реформування Шенгенської зони з метою забезпечення посилення контролю на кордонах.

Як повідомлялося, із 2015 року у Франції внаслідок терористичних атак радикальних ісламістів загинуло 263 людини, серед яких поліцейські, військові, учителі, журналісти, карикатуристи.

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У жовтні 2020 року у Франції скоєно три акти ісламістського тероризму. Обставини і мотиви четвертого нападу – на православного священника 31 жовтня у Ліоні – розслідуються.

Нападник, який 29 жовтня скоїв різанину у католицькій церкві у Ніцці, нелегально прибув Середземним морем до Європи, а далі до Франції із Північної Африки.

Фото: ЕРА