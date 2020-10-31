Європа має зберігати відкритість після атаки в Ніцці - Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що не тільки Франція, але й Європа в цілому має виступити проти актів жорстокого насильства, яким є атака в соборі Нотр-Дам у Ніцці, та "ісламістських мотивів, що лежать в її основі".

Як передає Укрінформ, про це він заявив в п'ятницю, 30 жовтня, в інтерв'ю DW.

На думку Штайнмаєра, у світлі останніх подій у Франції європейська громадськість стикнулася одночасно з кількома викликами.

"Протистояти таким актам жорсткого насильства та ісламістським мотивам - це одне завдання, але намагатися зберегти відкритість нашого суспільства - це ще один виклик", - підкреслив він.

За словами президента ФРН, водночас "наше суспільство, наше демократичне суспільство не повинно слідувати курсу, який робить ненависть і відчуження мірилом державних дій". Пріоритетом повинні залишатися прийняття та повага одне до одного, заявив він, підкресливши, що "його думки - у першу чергу з родичами" жертв трагедії.

Штайнмаєр також нагадав про ножову атаку в Дрездені, внаслідок якої 4 жовтня одна людина загинула, а інша була важко поранена. Федеральна прокуратура ФРН, котра взяла на себе розслідування, не виключає ісламістського підґрунтя злочину.

Читайте також: Туреччина засудила напад на базиліку в Франції

Тому, за словами президента, не можна робити вигляд, що Німеччина захищена від таких атак. "Навпаки, ми повинні зберігати пильність", - наголосив він.

Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік зарізав трьох людей та ще кількох поранив. Одній жінці вбивця відтяв голову. Нападника затримано.

Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як вбивство та посягання на вбивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації. За словами міського голови Ніцци Крістіана Естрозі, поранений нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».

Фото: Getty Images