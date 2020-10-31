Європа має зберігати відкритість після атаки в Ніцці - Штайнмаєр
Як передає Укрінформ, про це він заявив в п'ятницю, 30 жовтня, в інтерв'ю DW.
На думку Штайнмаєра, у світлі останніх подій у Франції європейська громадськість стикнулася одночасно з кількома викликами.
"Протистояти таким актам жорсткого насильства та ісламістським мотивам - це одне завдання, але намагатися зберегти відкритість нашого суспільства - це ще один виклик", - підкреслив він.
За словами президента ФРН, водночас "наше суспільство, наше демократичне суспільство не повинно слідувати курсу, який робить ненависть і відчуження мірилом державних дій". Пріоритетом повинні залишатися прийняття та повага одне до одного, заявив він, підкресливши, що "його думки - у першу чергу з родичами" жертв трагедії.
Штайнмаєр також нагадав про ножову атаку в Дрездені, внаслідок якої 4 жовтня одна людина загинула, а інша була важко поранена. Федеральна прокуратура ФРН, котра взяла на себе розслідування, не виключає ісламістського підґрунтя злочину.
Тому, за словами президента, не можна робити вигляд, що Німеччина захищена від таких атак. "Навпаки, ми повинні зберігати пильність", - наголосив він.
Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік зарізав трьох людей та ще кількох поранив. Одній жінці вбивця відтяв голову. Нападника затримано.
Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як вбивство та посягання на вбивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації. За словами міського голови Ніцци Крістіана Естрозі, поранений нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».
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