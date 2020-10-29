У центрі Ніцци чоловік зарізав двох людей, є поранені – ЗМІ

У центрі французької Ніцці унаслідок нападу чоловіка з ножем двоє людей загинуло, кілька осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє BFM TV з посиланням на джерела у поліції, передає Укрінформ.

Зазначається, що поліція затримала нападника. Правоохоронці оточили місце злочину.

У четвер зранку французький парламент вшанував пам'ять загиблих у Ніцці хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, у жовтні у Франції сталося два напади із застосуванням холодної зброї.

Зокрема, у Парижі зловмисник поранив трьох людей, а у передмісті французької столиці нападник відтяв голову шкільному вчителю. Двоє нападників та їхні спільники були радикальними ісламістами. Їхні дії розцінені як теракт.