У Парижі вшанувати пам'ять убитого чеченцем вчителя вийшли тисячі людей

У центрі Парижа у неділю, 18 жовтня, тисячі людей вийшли на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять убитого двома днями раніше вчителя, який на уроці про свободу слова показав дітям карикатури на пророка Мухамеда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Демонстранти на площі Республіки тримали в руках плакати з написами: "Ні тоталітаризму думки" і "Я - вчитель", висловлюючи солідарність і вшановуючи пам'ять загиблого вчителя Семюеля П.

Участь у демонстрації взяли прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс і мер Парижа Анн Ідальго.

Схожі акції з вшанування пам'яті вбитого вчителя відбулися і в інших містах Франції - Ліоні, Тулузі, Страсбурзі, Нанті, Марселі, Ліллі та Бордо.

Напередодні демонстрації міністр освіти Жан-Мішель Бланкер закликав "всіх підтримати вчителів", заявивши, що зараз життєво необхідно продемонструвати "нашу солідарність і єдність".

Як повідомлялося, 16 жовтня в передмісті Парижа було жорстоко вбито 47-річного Самюеля П., який працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. Раніше, під час уроку, присвяченого свободі слова, він показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Свідки стверджують, що нападник, озброєний кухонним ножем, під час атаки вигукував "Аллах акбар!". За даними слідства, підозрюваний злочинець, якого застрелили неподалік від місця злочину, - 18-річний чеченець, який народився в Москві.

Читайте також: Charlie Hebdo знову отримало погрози від джихадистів

За словами глави антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікара, Абдулах А. у березні 2020 року отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції як біженець Про його радикальні погляди поліції не було відомо.