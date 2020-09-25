Біля колишнього офісу Charlie Hebdo зловмисник напав з ножем на перехожих, четверо поранених

У Парижі четверо людей отримали ножові поранення у результаті нападу, що стався поблизу колишніх офісів сатиричного видання Charlie Hebdo.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив у Твітері прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс, який терміново прибув до кризового центру Міністерства внутрішніх справ.

За повідомленням Franceinfo, напад здійснено на вулиці в 11-му окрузі Парижа поблизу колишніх офісів сатиричного видання Charlie Hebdo.

У результаті нападу четверо людей зазнали поранень, двоє перебувають у тяжкому стані.

Підозрюваного у нападі вдалося затримати в районі Бастилії.

В 11-му окрузі французької столиці введено підвищені заходи безпеки. Проводиться евакуація людей. Додаткова охорона виставлена біля шкіл, дитячих садків, соціальних закладів.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня 2020 року розпочався судовий процес над обвинуваченими у причетності до скоєння терористичних атак у Парижі 7-9 січня 2015 року.

Другого вересня Charlie Hebdo знову надрукувала карикатури, які у 2015-му спричинили напад джихадистів на редакцію.

Після цього співробітники редакції заявили про надходження нових погроз фізичного знищення.

Фото leparisien.fr